Ankara'da 2 grup arasında çıkan kavga sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı

Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan olmadı, 3 şüpheli yakalandı ve 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Altındağ ilçesinde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan olmazken, Yunus ekipleri havaya ateş ederek kaçan şüphelilerin yakalanması için "Plan Fanus" yönetimi ile çalışma başlattı. Plan Fanus'a göre şüphelilerin muhtemel kaçış güzergahları ve saklanacakları alanlar çalışılarak Fanus alan tespit edildi. Fanusun daraltılması ile 1 saat içinde 3 şüpheli ve 5 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait mühimmat ve bir miktar uyuşturucu yakalandı. 5 silahın 6136 kapsamına giren ateşli silahlardan olduğu anlaşıldı ve daha önce suça karışıp karışmadığını başka bir olayda kullanıp kullanılmadığını anlamak için kriminal laboratuvarı balistik biriminde inceleme başlatıldı. - ANKARA

