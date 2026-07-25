Ankara’da şiddetli sağanak: Sel suları motosikletleri sürükledi

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanakla meydana gelen sel suları, kurye motosikletlerini sürükledi, çok sayıda iş yeri ile cadde ve sokak da sular altında kaldı.

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Mamak başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle dönerken, su baskınları, yol çökmesi ve trafikte aksamalar yaşandı.

Mamak Dereboyu mevkisinde ise sel sularına kapılan kurye motosikletleri sürüklendi. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntülerken, bazı motosikletler sel sularıyla birlikte metrelerce taşındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı