Haberler

Ankara’da seyir halindeki tır alev aldı

Ankara’da seyir halindeki tır alev aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’nın Sincan ilçesinde seyir halindeki tır alev aldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki tır alev aldı.

Olay, Sincan ilçesi Yenikent semti Kayı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir tır henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden şoför hızla aracı durdurarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı

Fenomen Fatma Soydaş hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt

Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı

Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı
Galatasaray'ın kamp kadrosunda sürpriz eksik

Kamp kadrosunda sürpriz eksik! Takımdan ayrılması artık kesin gibi
Fenomen Fatma Soydaş'ın yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü

Yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü
Almanya'da banka şubesindeki rehine krizi bir kişinin ölümüyle son buldu

Banka şubesinde dehşet: Rehine krizi kanlı bitti

Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

"Bunun hesabını Allah'a veremeyiz"