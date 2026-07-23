Ankara’da seyir halindeki tır alev aldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki tır alev aldı.

Olay, Sincan ilçesi Yenikent semti Kayı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir tır henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden şoför hızla aracı durdurarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı