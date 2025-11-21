Haberler

Ankara'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Beypazarı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızla söndürüldü. Yangının nedenine dair henüz bir bilgi yok.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Beypazarı Hacıkara Mahallesi Ruşen Güneş Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangını gören sürücü hemen aracını durdurarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay maddi hasar ile atlatıldı. - ANKARA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
