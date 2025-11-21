Ankara'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Beypazarı Hacıkara Mahallesi Ruşen Güneş Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangını gören sürücü hemen aracını durdurarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay maddi hasar ile atlatıldı. - ANKARA