Ankara'da selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in son sözleri, "Hakkınızı helal edin, ben zannediyorum kurtulamayacağım" oldu - Haberler

Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenazesi defnedildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenazesi, bugün Ankara'da defnedildi. Rehabilitasyon merkezi servis sürücüsü olan Yiğit, sel esnasında kurtulmak için bulunduğu araçtan inmeye çalışırken, sel suyuna kapılarak hayatını kaybetti. JÖAK, AFAD ve itfaiye ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu İlkay Yiğit'in cansız bedenine, şehir merkezinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen İlkay Yiğit'in cenaze törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

"Hakkınızı helal edin, ben zannediyorum kurtulamayacağım"

İlkay Yiğit'in engelli çocukların eğitim aldığı bir rehabilitasyon merkezinde görevli olarak çalıştığını ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Gençlik Kolları İlçe Başkanı Atakan Yılmaz, "Küçük bir çocuğu bıraktıktan sonra geri dönmek için o dere yatağından aşağıya inerken sel geliyor. Sel geldikten sonra arabada mahsur kalıyor. Sel yoğunlaşmaya başlamadan önce patronunu arıyor, yardım talep ediyor. Daha sonra tekrar patronunu arayarak 'Hakkınızı helal edin, ben zannediyorum kurtulamayacağım' diyor. Biz bunun haberini aldıktan sonra hemen olay yerine intikal ettik ancak arama kurtarma ekipleri 2-3 saat içerisinde maalesef kardeşimizin cansız bedenine ulaştı. Çevredeki görgü tanıklarına göre arabanın içinde son anda savrulurken kendisini atmış arabadan. Zannediyoruz bir umutla bir çalıya çırpıya bir yere tutunabilirim diye arabadan kendisini atıyor. Şoför kapısının açıldığını görüyoruz videoda ama daha sonra maalesef, takdiri ilahi. Her ne dersek boş maalesef. Acımız büyük" ifadelerini kullandı.

"Gerçekten çok değerli bir arkadaştı"

Selde yaşamını yitiren İlkay Yiğit'le arkadaş olduğunu belirten İbrahim Balcakoğlu ise, "İlkay'la çok iyi arkadaştık. Selde yaşamını yitirmeden bir yarım saat önce sohbet etmiştik. Onu yetiştiren ailesine, annesine, babasına teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun. Üzüntülüyüz, genç yaşta kaybettiğimiz için. Gerçekten çok değerli bir arkadaştı. Keşke olmasaydı ama maalesef ölüm hepimizin yaşayacağı bir olay. Allah ailesine, sevdiklerine sabırlar versin. Mekanı cennet olsun" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa