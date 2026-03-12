Haberler

Ankara'da sahte plaka basımı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da sahte plaka basımı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, sahte plaka basımı yapan 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 4 milyon lira değerinde sahte plaka ve diğer aletler ele geçirildi.

Ankara'nın Keçiören toplam 4 milyon lira değerinde sahte plaka basımı yapan 2 şahıs gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İSTH Şube Müdürlüğü ve Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde, sahte plaka basımı yaparak piyasaya para karşılığı satıldığı tespit edildi. Konuya ilişkin şüpheliler A.Ç. ve Y.S. gözaltına alındı. İş yerinde yapılan operasyonda ise piyasa değeri 4 milyon lira olan, 500 adet sahte basılmış plaka, 400 adet sahte boş plaka, 1 adet kompresörlü pres makinası, 1 adet boya makinası, 1 adet havalandırma makinası, harf ve rakam metal kalıpları, 300 litre plaka basımında kullanılan boya, 100 litre tiner ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti

ABD'nin o saldırısını unutamıyor! İlk açıklamasında "intikam" yemini
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı

ABD, İran'da en çok buna güveniyordu! Alevlere teslim oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı

Savaş Avrupa ülkesini fena vurdu: Hiç paramız kalmadı
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Süper Lig ateşini yaktılar! Çorum FK'den 90+4'te hayati bir 3 puan

Süper Lig ateşini yaktılar! 90+4'te hayati bir 3 puan
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin