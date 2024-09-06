Ankara'da sahipsiz köpek saldırısı: Yaşlı adam yaralandı

Ankara'da yaşlı bir kişi, dinlenmek için geldiği parkta sahipsiz bir köpeğin saldırısı uğradı. Bacağından yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün Altındağ'daki bir parkta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dinlenmek için parka giren yaşlı bir adama, o sırada parkta bulunan sahipsiz bir köpek saldırdı. Bacağından ısırılan adamın yardımına koşan çevre halkının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Çok fazla yaşlı var burada ve korkudan dışarı çıkamıyor"

Olayla ilgili konuşan esnaf Nadir Eren Öztürk, "Birkaç gündür, bir kız çocuğu peşinde köpeklerle birlikte geziyormuş. Gezdirdiği köpekleri besliyormuş. Köpekler de insanlara saldırmaya başlamış. En sonda yaşlı bir adamın bacağını ısırmış köpeklerden biri. Sağlık ekipleri geldi, yaralı adama müdahale etti. Adamı gördüğümde ambulansın içindeydi, başındaki birkaç kişi ilgileniyordu. Bu park önceden çok kalabalıktı. Bu olaylardan sonra sessizleşmeye başladı. Çok fazla yaşlı var burada ve korkudan dışarı çıkamıyor. Adım attığımız her yerde köpek var. Yaşlılar kaçamıyor, güçleri de yetmiyor. Küçük çocukları da kovalıyor köpekler" dedi. - ANKARA