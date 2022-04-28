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Ankara'da restoranda çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da restoranda çıkan yangın korkuttu

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir kafenin restoran kısmında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir kafenin restoran kısmında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Şereflikoçhisar ilçesi Ekici Mahallesi Ali Babacan Caddesi üzerindeki bir kafenin restoran kısmında sabah saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan işyerine de sıçradı. Kafenin bulunduğu apartmanın üst katlarını da etkileyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şereflikoçhisar, Yangın, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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