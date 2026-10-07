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Ankara’da polis memurunun şehit olduğu saldırıda şüphelilerin suç dosyası kabarık çıktı

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Ankara’nın Pursaklar ilçesinde polis memuru Ahmet Türkoğlu’nun şehit olduğu silahlı saldırının ardından gözaltına alınan iki şüpheli ile saldırgan Yusuf Eray Tekalan’ın geçmişine ilişkin suç dosyaları kabarık çıktı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit olduğu silahlı saldırının ardından gözaltına alınan iki şüpheli ile saldırgan Yusuf Eray Tekalan'ın geçmişine ilişkin suç dosyaları kabarık çıktı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan Karacaören Kavşağı TOKİ yolunda polis ekiplerinin durdurduğu araçtan inerek polis memuru Ahmet Türkoğlu'na silahla ateş açan Yusuf Eray Tekalan ve araçta bulunan diğer şüphelilerin geçmişine ilişkin ayrıntılara ulaşıldı.

Olayda ağır yaralanan polis memuru Türkoğlu, kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırının ardından Yusuf Eray Tekalan ise silahla başına ateş ederek kendisini vurdu. Hastaneye kaldırılan Tekalan, hayatını kaybetti.

Olayın ardından araçta bulunan diğer şüpheliler bölgeden kaçarken, polis ekiplerinin çalışması sonucu 06 GBG 273 plakalı araç yakalandı. Araçta bulunan Y.A. ve A.A. gözaltına alındı.

Yapılan incelemede A.A. geçmişinde taksirle yaralama, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma ve silah kanununa muhalefet kapsamında adli olay kayıtları bulunduğu, Y.A.'nın ise otodan hırsızlık ve silah kanununa muhalefet kapsamında kaydının olduğu öğrenildi.

Polis memuru Ahmet Türkoğlu'nu şehit eden Yusuf Eray Tekalan'ın geçmişinde ise tehdit, hakaret, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma, mala zarar verme, taksirle yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi çok sayıda adli olay kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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