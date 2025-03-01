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Ankara'da Pikap ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Ankara'da Pikap ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Polatlı ilçesinde meydana gelen kazada, pikap ile otomobilin çarpışması sonucunda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde pikap ile otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Eskişehir yolu üzerinde pikap kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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