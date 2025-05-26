Ankara'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Ankara'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
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Ankara'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
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Ankara'nın Kalecik ilçesinde bir dinlenme tesisinde park halindeki Fiat Linea marka araç bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıkardı. Olayda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Ankara'da park halindeki araçta yangın

ANKARA - Ankara'da bilinmeyen bir nedenden dolayı arızalanarak yanan otomobil cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde Kalecik ilçesinde yer alan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı park halindeki Fiat Linea marka araçta yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede aracın tamamını sardı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın sırasında araçta kimsenin bulunmaması öğrenildi. Alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARADAŞ - 3.Sayfa
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