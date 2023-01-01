Ankara'da otomobil beton bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Anadolu Bulvarı'nda Ümitköy yönü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, Serdar Savaş A. (22) idaresindeki 27 VS 982 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredeki sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Serdar Savaş A. ve yanındaki kimliği belirlenemeyen yolcuyu çıkardı. Sağlık ekipleri Serdar Savaş A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralanan yolcuyu ise hastaneye sevk etti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Serdar Savaş Ankara 3. Sayfa Haberler

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