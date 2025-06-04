Ankara'da Otobüs Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Ankara'da Otobüs Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Polatlı ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir adam, yolcu otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otobanda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bursa-Ordu seferini yapan özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, Polatlı Yenidoğan mevkiinde aniden önüne çıkan yaya çarptı. Şehirlerarası otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, otobüsün çarpmasıyla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İsmi henüz öğrenilemeyen yaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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