Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

Ankara'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara Otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu'dan Hatay'a gitmekte olan yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen otobüste görevli personel hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araçta bulunan diğer yolcular firmanın gönderdiği yedek otobüsle yollarına devam etti. - ANKARA

