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Ankara'da Oto Yıkamacıya Silahlı Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

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Ankara'nın Haymana ilçesinde bir oto yıkama iş yerine düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıda yaralanan veya ölen olmazken, araçlara kurşun isabet etti.

Ankara'da oto yıkamacıya silahlı saldırı anı kamerada

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde, oto yıkama ve çekici hizmeti veren bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, çekici araçlarına kurşunlar isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 20.00 sularında Ankara'nın Haymana ilçesi Polatlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan oto yıkama ve çekici hizmeti veren Göksu firmasına, bir otomobille gelen kişi veya kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken firmaya ait çekici araçlarına kurşunlar isabet etti. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da Oto Yıkamacıya Silahlı Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPAY ATCI - 3.Sayfa
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