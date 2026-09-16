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Ankara’da okul çevrelerindeki güvenlik tedbirleri sürdürülüyor

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Ankara’da yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okul çevrelerinde uygulanan güvenlik tedbirleri aralıksız sürdürülüyor.

Ankara'da yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okul çevrelerinde uygulanan güvenlik tedbirleri aralıksız sürdürülüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Okullarımızın çevresinde gözümüz hep açık. Ekiplerimizce okul giriş ve çıkışları ile çevresinde, park ve bahçelerde, umuma açık alanlarda, servis araçlarında ve öğrencilerimizin yoğun olarak bulunduğu güzergahlarda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için okul çevrelerinde huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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