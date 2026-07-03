Ankara'da NATO Zirvesi öncesi denetimler devam ediyor

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında atlı polis ekipleri devriye atarken, asayiş ve trafik ekiplerince yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi nedeniyle alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde uygulamalara bugün de devam edildi. Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri Ankara Kalesi'nde devriye atarken, Ankara-Samsun kara yolunda kurulan yol kontrol noktalarında da asayiş ve trafik ekiplerince kontroller gerçekleştirildi. Ekipler, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nde de önemli noktaların kesintisiz takibine devam etti. NATO Zirvesi'nde alınan önlemler çerçevesinde il genelinde 49 bin polis ve 7 bin jandarma ekibinin de görev alacağı ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı