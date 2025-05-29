Ankara'da Narkotik Operasyonu: 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Ankara'da Narkotik Operasyonu: 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine yaptıkları operasyonda, narkotik köpeği İda ile birlikte 5 kilo 500 gram esrar maddesi buldu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Ankara'da düzenlenen narkotik operasyonunda "İda", otomobile gizlenmiş 5 kilo 500 gram esrar maddesini buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüpheli otomobili takibe aldı. Kahramankazan'da durdurulan araçta narkotik köpeği "İda" ile yapılan aramada bagaj kısmında yedek iki lastik içerisinde 5 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan araç sürücüsü A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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