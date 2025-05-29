Ankara'da Narkotik Operasyonu: 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Ankara'da düzenlenen narkotik operasyonunda "İda", otomobile gizlenmiş 5 kilo 500 gram esrar maddesini buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüpheli otomobili takibe aldı. Kahramankazan'da durdurulan araçta narkotik köpeği "İda" ile yapılan aramada bagaj kısmında yedek iki lastik içerisinde 5 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan araç sürücüsü A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA