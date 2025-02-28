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Ankara'da Narkogüç Operasyonu: 568 Bin Kapsül ve 300 Gram Kokain Ele Geçirildi

Ankara'da Narkogüç Operasyonu: 568 Bin Kapsül ve 300 Gram Kokain Ele Geçirildi
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Kahramankazan'da düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 568 bin 204 adet sentetik ecza kapsülü ve 300 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 568 bin 204 adet kapsül sentetik ecza ile 300 gram kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Narkogüç' operasyonları çerçevesinde Kahramankazan'da 40 bini 578 tablet halinde toplam 568 bin 204 adet kapsül sentetik ecza ve 300 gram kokain ele geçirdi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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