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Ankara'da Motosiklet Sürücüsü Akaryakıt Tankerine Çarptı: Ağır Yaralı

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Ankara'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü, akaryakıt tankerine arkadan çarparak ağır yaralandı. Sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma açıldı.

Akaryakıt tankeri ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

ANKARA - Ankara'da, seyir halindeki motosiklet sürücüsü, akaryakıt tankerine çarpmasını nedeniyle ağır yaralandı.

Kaza, Ankara - Konya Karayolu Polatlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülüğünü V.C.'nin yaptığı 26 AJU 064 plakalı seyir halindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledilen sürücünün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikenin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da Motosiklet Sürücüsü Akaryakıt Tankerine Çarptı: Ağır Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLLUR ÇETİNKAYA - 3.Sayfa

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