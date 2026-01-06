Haberler

Minibüse arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Güncelleme:
Polatlı ilçesinde meydana gelen kazada kontrolsüz bir motosiklet minibüse arkadan çarptı. İki kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis inceleme başlattı.

Ankara'da kontrolden çıkan motosiklet, seyir halindeki minibüse arkadan çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Fatin Rüştü Caddesi ve Kurtdereli Caddesi'ni birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İ.G. idaresindeki 06 EBU 231 plakalı motosiklet, Ö.Ç. kontrolündeki 06 S 70159 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada İ.G. ile motosiklette bulunan N.G. ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

