Minibüse arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Ankara'da kontrolden çıkan motosiklet, seyir halindeki minibüse arkadan çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Fatin Rüştü Caddesi ve Kurtdereli Caddesi'ni birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İ.G. idaresindeki 06 EBU 231 plakalı motosiklet, Ö.Ç. kontrolündeki 06 S 70159 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada İ.G. ile motosiklette bulunan N.G. ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA