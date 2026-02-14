Ankara'da feci kaza: bariyere çarpan motosikleti sürücünün üzerinden otobüs geçti
Elmadağ ilçesinde motosikletin bariyere çarpmasının ardından yola savrulan sürücünün üzerinden şehirlerarası otobüs geçti. Sürücü, kaza sonucunda hayatını kaybetti.
Kaza, Elmadağ ilçesi Ankara - Kırıkkale Karayolu Kırıkkale istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aracının kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü yol ortasındaki çelik bariyere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücünün üzerinden şehirlerarası yolcu otobüsü geçti. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA