Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Ankara'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

Ankara'da otomobil ile motosikletli çarpıştı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Ayaş Caddesi üzerinde iki araç kaza yaptı. 06 DUY 322 plakalı motosiklet sürücüsü Ferit K. ve 06 FB 2772 plakalı otomobil sürücüsü Müresel K. Bahçe Caddesi kavşağında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ferit K. hafif yaralanırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.