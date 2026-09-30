Ankara’da motosiklet 2 otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1’i çocuk 2 yaralı

Ankara'da çocuk sürücünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, iki otomobile çarptı. Kaza nedeniyle motosikletteki bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün 21.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi Şehit Serdar Koçak Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülüğünü 14 yaşındaki Y.Ü.'nün yaptığı ve üzerinde arkadaşları Barış Şentürk (18) ile K.B.'nin (18) bulunduğu 06 DCR 267 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak önce H.T. (26) idaresindeki 66 AED 183 plaka araca, daha sonra da Ü.A.'nın (29) kullandığı 06 GB 7505 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Şentürk'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yaralanan motosiklet sürücüsü Y.Ü. ile yanındaki K.B. ise Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Y.Ü.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan sürücü H.T.'nin de adliyeye sevk edileceği belirtildi. Öte yandan, kazaya karışan Diyarbakır kayıtlı motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Vefat eden Şentürk'ün Kırıkkale'de toprağa verildiği öğrenildi. Olayla ilgili incelemelerin ise sürdürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı