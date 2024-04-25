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Ankara'da Medikal Fabrikasında Yangın Çıktı

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan bir medikal fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 12 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının hasar verdiği fabrika havadan görüntülendi.

Ankara'da bir medikal fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 12 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yangının hasar verdiği fabrika ise havadan görüntülendi.

Akyurt ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde yer alan bir medikal ürün fabrikasının çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 12 kişiye ise sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi ve genel durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"Alt kattan alevlerin saçıldığını gördük"

Olayla ilgili konuşan bir işçi, "Yangın içeri taraftan çıktı. Dışarıya doğru alt kattan alevlerin saçıldığını gördük. Alevler yukarıya doğru çıkmaya başladı. Fabrikayı tamamen boşalttık. Arkadaşlarla birlikte söndürmeye çalıştık. Ardından itfaiye ekipleri geldi ve müdahale etti" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Akyurt Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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