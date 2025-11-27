Ankara'da Marketlerden Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde bulunan marketlerden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Masasınca yapılan çalışmalar sonucunda bir şahsın Altındağ, Çankaya, Keçiören ve Mamak'ta 6 farklı market şubesinden sigara kolileri çaldığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda şahsın S.A. olduğu tespit edildi. S.A. isimli şahıs il genelinde yapılan denetimler esnasında polis uygulama noktasında ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen şüpheli S.A.'nın 46 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA