Ankara'da Manavda Yaşanan Hırsızlık Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Ankara'da bir manavda yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahipleri, hırsızlık şüphelisinin eski çalışanları olduğunu iddia etti.

Ankara'da bir manavda yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahipleri, hırsızlık şüphelisinin eski çalışanları olduğunu iddia etti.

Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan manava sabah saatlerinde hırsız girdi. İş yeri sahipleri sabah geldiklerinde yaşanan hırsızlığı fark etti. İş yeri sahibi Eyüp Mutlu, iş yerinden sigara, bilgisayar ve para çalındığını söyleyerek, şüphelinin 3 yıl yanlarında çalıştıktan sonra 6 ay önce ayrılan eski çalışanları olduğunu iddia etti.

Oğlu Kenan Mutlu ise 150-200 bin TL civarında zararları olduğunu kaydetti. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ANKARA