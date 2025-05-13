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Ankara'da Lise Öğrencileri Yumruk Yumruğa Kavga Etti

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Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir lisenin önünde iki grup öğrenci arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada yaralanan olmadı, çevredekilerin müdahalesiyle olay kontrol altına alındı.

Ankara'da lise öğrencileri yumruk yumruğa kavga etti... O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir lisenin önünde iki grup öğrenci arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir lisenin önünde öğrenciler arasında kavga çıktı. Okul çıkışı vaktinde yaşanan kavga diğer öğrencilerin katılımıyla daha da büyüdü. Kavgada yaralanan herhangi bir öğrenci bulunmazken, çevredekilerin müdahalesiyle kavga daha fazla büyümeden sonlandırıldı. Öğrencilerin karıştığı kavganın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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