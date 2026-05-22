Ankara'da bayramda 24 binin üzerinde emniyet ve jandarma personeli görev başında olacak

Ankara Valiliği, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için il genelinde geniş çaplı tedbirler alındığını açıkladı. Bayram boyunca 21 bin 773 polis ile 2 bin 383 jandarma personeli, helikopter, dron ve yüzlerce ekiple sahada görev yapacak.

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince şehir içi ve şehirlerarası yollarda trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 22 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yoğun tedbirlerin uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, özellikle büyükşehirlerden diğer iller ile turizm bölgelerine yönelik güzergahlarda trafik yoğunluğunun artmasının beklendiği kaydedilerek, "Vatandaşlarımızın güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak, trafik kazalarını önlemek ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla gerekli tüm trafik tedbirleri ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kamyon, çekici ve tankerlere geçici trafik kısıtlaması

Açıklamada trafik yoğunluğunu azaltmak için ağır tonajlı araçlara yönelik geçici düzenleme yapıldığı belirtilerek, "30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'ten itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar ilimizden kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecektir" denildi.

Yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve süt ürünleri, ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt ve benzeri zorunlu ürünleri taşıyan araçların ise belirli şartlarla kısıtlamadan muaf tutulacağı ifade edildi.

Trafik denetimleri havadan ve karadan yapılacak

Bayram süresince havadan ve karadan trafik denetimlerinin yoğun şekilde sürdürüleceği belirtilen açıklamada, yol yapım çalışmalarının devam ettiği bölgelerde sürücülerin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmelerinin önem taşıdığı kaydedildi. Valilik, mezarlıklarda oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla bağlantı yollarında düzenlemeler yapıldığını, mezarlıkların bakım ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığını da bildirdi.

Kurban kesim alanlarında hijyen vurgusu

Açıklamada, kurban kesim alanlarında hijyen ve düzenin sağlanması amacıyla gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtilerek, vatandaşlardan belirlenen kurban kesim noktalarını kullanmaları ve çevre temizliğine dikkat etmeleri istendi.

Sağlık hizmetleri için 46 bin personel görevlendirildi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bayram süresince sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için gerekli planlamaların yapıldığı belirtilen açıklamada, hastaneler, acil servisler ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında toplam 46 bin 427 sağlık personelinin görev yapacağı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da kurban satış ve kesim alanlarında görev yapmak üzere 146 veteriner hekimin görevlendirildiği ifade edildi.

Emniyet ve jandarma teyakkuzda

Bayram süresince vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AŞTİ, Tren Garı, Yüksek Hızlı Tren İstasyonu, havalimanı, alışveriş merkezleri ve mezarlıklarda güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtilen açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın 2 bin 383 personel, 376 araç ve 25 dron ile görev yapacağı kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün ise şehir genelinde asayiş ve trafik denetimlerini artıracağı belirtilerek, "21 bin 773 emniyet personeli, bin 438 ekip, 1 helikopter ve 2 dron ile görev yapacaktır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı