Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobil Oto Yıkamaya Uçtu
Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, oto yıkamanın önündeki kaldırımdan havalanarak bir dizi kazaya yol açtı. Kazada 3 kişi yaralanırken, 4 araçta hasar meydana geldi.

Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, 06 AU 9414 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle oto yıkamanın önündeki kaldırımdan havalandı. Havalanan otomobil önce oto yıkamanın önündeki ağaca ve trafik levhasına, sonra yıkamadan çıkan bir araca, daha sonra oto yıkamanın önündeki taksiye çarptı. Kaza esnasında etraftan seken taş ve dal parçalarının çarptığı bir araç daha hasar aldı. 06 AU 9414 plakalı aracın çarpmasıyla yerinden fırlayarak uçan direk, dükkanın önünü süpüren görevliye çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından görevlinin kafasının yarıldığı ve bacağının kırıldığı, kazaya sebep olan 06 AU 9414 plakalı aracın içindeki 2 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekibi ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Canımızı zor kurtardık"

Kazada aracı hasar alan taksi şoförü, "Hızlı gelen bir araç uçtu. Ağacı kırdı. Canımızı zor kurtardık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
