Ankara'da Komşusunun Köpeğini Vuran Şahıs Tutuklandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde komşusunun köpeğini silahla vurarak öldüren şüpheli şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iki dükkan sahibinin köpekleri arasında kavga çıktı. Kavganın üzerine köpeklerden birinin sahiplerinden L.S, komşusunun köpeğini tabancayla ateş ederek öldürdü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ANKARA