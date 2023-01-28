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Ankara'da klima gazı sızan araçta patlama: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da klima gazı sızan araçta patlama: 3 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde klima gazı sızan araçta meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde klima gazı sızan araçta meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Olay, Üçpınar Mahallesi Mesire Alanı mevkisine yakın bir noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilin içinde sohbet eden 3 arkadaştan birisi iddiaya göre, sigarasını yakmak için çakmağı çakınca aracın içinde parlamayla birlikte patlama meydana geldi. Patlamanın ardından araçtan çıkan 3 arkadaştan biri 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri olayda yaralanan 3 kişiyi ambulanslarla Polatlı Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişinin gaz parlamasından dolayı vücudunda yanıklar meydana geldiği tespit edilirken Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

Olay yerine gelen Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı bir inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından patlamanın motor bölümünden içeri sızan klima gazından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Patlamanın ardından ortaya çıkan basınçtan dolayı otomobilin 4 kapısı ile birlikte bagaj açılırken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Polatlı Ankara 3. Sayfa Haberler

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