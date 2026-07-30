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Ankara’da kız çocuklarını taciz ettikleri iddia edilip, yaşlı adamı darp eden şüpheliler yeniden gözaltında

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Ankara’nın Mamak ilçesinde iki kız çocuğunu taciz ettikleri iddia edilip, bu duruma engel olmak isteyen yaşlı adamı darp eden şüphelilerin yeniden gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki kız çocuğunu taciz ettikleri iddia edilip, bu duruma engel olmak isteyen yaşlı adamı darp eden şüphelilerin yeniden gözaltına alındığı belirtildi.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. İki kız çocuğunu taciz eden ve alıkoyma girişiminde bulunduğu iddia edilen şahıslara müdahale eden yaşlı adam, saldırganlardan birinin saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklarla dakikalarca darp edilen adam, kızları kurtardığı için mutlu olduğunu ve hukuk mücadelesini sürdüreceğini dile getirdi. Yaşlı adamı dövdükten sonra olay yerinden ayrılan T.S. ile diğer şüpheli yakalanarak gözaltına alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin, serbest bırakılmalarının ardından yeniden gözaltına alındığı açıklandı. Şüphelilerden T.S.'nin (25) kasten yaralama ve uyuşturucu dahil 9 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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