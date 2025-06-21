Ankara'da Kız Çocukları Arkadaşlarına Şiddet Uyguladı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir grup kız çocuğu, alıkoydukları iki arkadaşını darp etti ve bunu sosyal medyada paylaştı. Olay, sosyal medyada büyük tepki topladı.
Ankara'da kız çocukları arkadaşlarına şiddet uygulayıp kayda aldı
ANKARA - Ankara'da bir grup kız çocuğu, darp ettikleri arkadaşlarını kayda alıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Keçiören'in Yükseltepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir grup kız çocuğu alıkoydukları iki arkadaşını darp ederek kamera kaydını aldılar. Arkadaşlarını dakikalarca döven çocukların, çektikleri videoları ise sosyal medya hesaplarından paylaştıkları öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa