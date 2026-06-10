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17 yaşındaki çocuk akranını bıçaklayarak öldürdü

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Ankara Etimesgut'ta 17 yaşındaki bir çocuk, eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki K.A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli polis tarafından yakalanırken, babası da gözaltına alındı.

Ankara'da 17 yaşındaki çocuk, eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Kimliği belirsiz 17 yaşındaki çocuk, eski kız arkadaşının yanında gördüğü K.A. (16) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A., 17 yaşındaki çocuk tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayın ardından şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelinin babasının da gözaltına alındığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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