Işık ihlali yapan otomobil, iki motosiklete çarptı: 2 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kırmızı ışıkta geçerek iki motosiklete çarpan otomobilin yaptığı kazada, motosiklet sürücüleri yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil iki motosiklete çarptı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil iki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen iki sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
