Ankara'da kiracı rolüyle hırsızlık

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir binaya kiracı rolüyle giren şahıslar ziynet eşyasını çaldı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle'de bir aile ziynet eşyalarının çalındığını fark etti. Hemen polis çağıran ailenin imdadına Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Masası ekipleri koştu. Hırsızlık Masa tarafından yapılan kapsamlı çalışmalarda hırsızların S.A. ve Y.A. olduğu tespit edildi. Şahısların Akyurt'ta bir ikametten birlikte çıkarak lüks araçla Keçiören'e geldiği ve hırsızlık olayını gerçekleştirdiği fark edildi. İkamete yakın bir noktada inen iki şahsın adres sorma veya kiralık ev arama bahanesiyle binalara girdiği görüldü. Rastgele zillere bastıktan sonra kimsenin olmadığını ve kapısı kilitlenmeden kapatılan evleri tespit eden şahıslar, bu evlerdeki ziynet eşyalarını çaldı. Şahısların, geldikleri lüks araca binip uzaklaştıkları tespit edildi.

Y.A. ve S.A. olaydan sonra yapılan çalışmalar sonucu Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. - ANKARA