Kamyon üst geçide çarptı: 3 yaralı

Ankara'da bir kamyon üst geçide çarptı, kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.

Ankara Altındağ Zübeyde Hanım Mahallesi Tesviyeci Caddesi Turgut Özal Bulvarı Samsun istikametinde damperi açık olduğu iddia edilen bir kamyon üst geçide çarptı. Gerçekleşen kaza sonucunda sonucu üst geçit yıkılırken ilk belirlemelere göre 3 vatandaşın yaralandığı öğrenildi. Olay yerine bir çok polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı