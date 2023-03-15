Ankara'da kafeyi basan saldırganlar işletmeciyi başından vurarak yaraladı

Ankara'da ellerindeki silahlarla bir kafeyi basan 4 kişi, işletmeciyi başından vurarak yaraladı.

Olay, Etimesgut ilçesi Elvankent semtinde bir kafede meydana geldi. İddialara göre, dükkan önüne iki otomobille gelen 4 kişi, ellerindeki silahla kafede rastgele ateş etmeye başladı. Saldırganlar olayın ardından kayıplara karışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine iş yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Mekan işletmecilerinden Kenan T., başından vurularak ağır yaralandı. Talihsiz adam hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - ANKARA