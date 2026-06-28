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Ankara'da zorla aracına bindiği kadının parası ve kolyesini gasbeden şahıs gözaltına alındı

Ankara'da zorla aracına bindiği kadının parası ve kolyesini gasbeden şahıs gözaltına alındı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde zorla aracına bindiği kadını tehdit ederek parasını ve kolyesini alan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 5 suç kaydı bulunduğu ve yargılanmak üzere savcılığa sevk edileceği bildirildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürten ve parası ile kolyesini gasbeden şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Yenikent semtinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.Ö. (28) isimli kadın aracının içinde iş arkadaşını beklerken M.Ç. (32) zorla araca bindi. Şahıs, "Üzerimde bıçak var" diyerek tehdit ettiği kadına kendisini Yenimahalle ilçesindeki Ankapark'ın otoparkına götürttü. Şahıs, Ş.Ö.'nün üzerinde bulunan bir miktar parayı ve kolyeyi alıp, kadını öptükten sonra arabadan ayrıldı. Ş.Ö.'nün ihbarı üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan M.Ç.'nin bir tehdit, bir ısrarlı takip, 2 kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu olmak üzere toplam 5 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Şüphelinin yarın "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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