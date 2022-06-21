Aracından zorla indirip boğazını sıktı! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Ankara'da otomobilleriyle geldikleri cadde üzerinde buluştuktan sonra tartışan H.K., kız arkadaşı olduğu öğrenilen Z.D.'ye şiddet uyguladı. Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde Z.D.'nin boğazını sıkan H.K., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla polis tarafından emniyete götürülen taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Dün gece saatlerinde Çankaya ilçesinin Söğütözü Mahallesi 2185'inci Cadde üzerinde H.K. ile kız arkadaşı Z.D., otomobille geldikleri cadde üzerinde araçlarından inerek konuşmaya başladı. BOĞAZINI SIKTI Kısa süre sonra çıkan tartışmada, H.K., Z.D.'nin boğazını sıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde serbest kaldıktan sonra aracına binen genç kadının H.K. tarafından zorla indirildiği görüldü. ŞİKAYETÇİ OLMADI Yaşanan olayın ardından H.K. hafif ticari aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Çevrede oturan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyete götürülen H.K. ile Z.D.'nin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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