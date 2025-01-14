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Ankara'da kaçak gıda operasyonu! Zeytinyağından peynire hepsinin sahtesini yapmışlar

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Ankara'da çok sayıda gıda ürününün sahtesinin üretildiği bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1 milyon 275 bin TL değerinde ürün ele geçirilirdi.

Ankara'da sahte-kaçak gıda satıcılarına yönelik jandarma ile Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda ürün ele geçirildi.

ZEYTİNYAĞINDAN PEYNİRE HEPSİNİN SAHTESİNİ ÜRETMİŞLER

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Çankaya ve Keçiören ilçesinde N.E. isimli şüpheliye ait 2 iş yerinde sahte/ kaçak gıda maddeleri satışı ve üretimi yapıldığı bilgisi alındı.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 275 BİN TL

Ekipler tarafından iki iş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 275 bin TL olan; 2 bin 500 litre sahte zeytinyağı, 1 ton sahte bal, 400 kilogram çay ve 600 kilogram peynir ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Ankara'da kaçak gıda operasyonu! Zeytinyağından peynire hepsinin sahtesini yapmışlar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Ulkenin duzelmesini isteyen bir lider olsa resimde urunler degil asilmis sahtekarlar olurdu birdahada kimse yapamazdi.

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Haber YorumlarıALGIORİTMA:

Kanun kanun olsa yapanın yanına kar kalmaz.kanunlar demekki zengini koruyor adamını koruyor sanki bilemedim:)

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