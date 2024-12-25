Ankara'da İş Kazası: Rok Makinesi Devrildi, 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Elmadağ İlçesinde Baştaş Çimento Fabrikasına malzeme veren taş ocağında devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Baştaş çimento fabrikasına taş malzeme veren taş ocağında taş kırmada kullanılan rok makinesi devrildi. Yaşanan iş kazası sonucu 40 yaşındaki Şükrü Yılmaz rok makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Yılmaz'ın naaşı adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA