Ankara'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'da çalıştığı inşaat halindeki apartmanın 4. katından düşen 42 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde inşaat halindeki apartmanda çalışan 42 yaşındaki S.P. dengesini kaybederek 4. kattan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen S.P.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA