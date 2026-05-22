Ankara'da iki yaşlı adamın kavgası kamerada

Ankara'da iki yaşlı adam arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki Kent Meydanı'nda iki yaşlı adam arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Öfkeli şahısları ayırmak için çevredeki gençler ve bir kurye yoğun çaba sarf etti. Güçlükle sakinleştirilen taraflar uzaklaştırılırken, kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı