Kahramankazan'da zincirleme kamyonet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir kamyonetin diğer kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramankazan'a bağlı Saray Mahallesi'nde bulunan Anadolu otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FM 1446 plakalı G.G'nin (33) şoförlüğünü yaptığı kamyonet Bolu istikametinden Ankara istikametine doğru seyir halindeyken, aynı istikamette seyir halinde bulunan 06 FAS 821 plakalı şoförlüğünü S.Ç'nin (36) yaptığı kamyonete arkadan çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede 06 FM 1446 plakalı kamyonette yolcu olarak bulunan A.A.'nın (46) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan S.Ç. ve G.G. ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı