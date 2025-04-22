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Ankara'da İki Grup Arasında Sopalı Kavga

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında tekme, tokat ve sopaların kullanıldığı gözlemlenirken, bir kişinin darp edilmesine rağmen sigarasını bırakmaması dikkat çekti.

Ankara'da iki grup arasındaki sopalı kavga kamerada

ANKARA - Ankara'da iki grup arasında çıkan sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Polatlı ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tekme, tokat ve sopaların havada uçuştuğu kavgada taraflardan birinin darp edilmesine rağmen ağzındaki sigarayı bırakmaması dikkat çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLLUR ÇETİNKAYA - 3.Sayfa
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