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Ankara'da İki Farklı Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı

Ankara'da İki Farklı Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı
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Ankara'da meydana gelen iki farklı trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. Mamak'taki zincirleme kazada 3 kişi, Sincan'daki kazada ise 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da biri zincirleme olmak üzere meydana gelen iki farklı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mamak ilçesi Lalahan mevkisinde Skoda, BMW IX ve Hyundai Accent model otomobillerin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Sincan ilçesi Polatlar mevkisinde meydana gelen kazada ise kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledilirken, jandarma ve polis tarafından kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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