Ankara'da genç silahla oynarken kendini vurdu, hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 23 yaşındaki genç, silahla oynarken kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 23 yaşındaki genç silahla oynarken kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Polatlı Yenimahalle Alper Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki Kudret Akyar isimli genç pompalı tüfekle oynadığı sırada tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan merminin vücuduna isabet alması sonucu ağır yaralanan Kudret Akyar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Akyar, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA