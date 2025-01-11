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Ankara'da Fuhuş Operasyonu: 13 Gözaltı ve 20 Kadın Kurtarıldı

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Başkent Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 20 mağdur kadın kurtarıldı ve bazı mekanlar mühürlendi.

Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

ANKARA - Başkentte düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna ilişkin soruşturma başlatıldı. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçu kapsamında Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ankara genelinde yapılan çalışmalarda, 13 şüphelinin söz konusu suçu işledikleri belirlendi.

Ahlak Büro Amirliğinin yaptığı çalışmalarda, kent genelindeki 2 eğlence mekanı ve 3 otele yönelik çalışma kapsamında işletmelerin sahipleri, müdürleri ve çalışanları olmak üzere 13 zanlı gözaltına alındı ve mekanlarda arama yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, toplam 20 mağdur kadın kurtarıldı. İfadeleri alınan 20 mağdur kadının, çaresizlikten fuhşa mecbur bırakıldıklarını ifadelerinde söyledikleri öğrenildi.

Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı gereğince 3 otel ve 2 eğlence mekanı mühürlendi.

Ankara'da Fuhuş Operasyonu: 13 Gözaltı ve 20 Kadın Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - 3.Sayfa
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